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Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy'de durdurdukları bir araçta tarihi eser niteliğinde sikkeler ve kazı malzemeleri ele geçirdi. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şarköy'de durdurulan bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikkeler ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde C.Ç., O.C. ve S.A.'nın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 14 adet sikke, birer adet çapa, kazma, keser, çekiç, spatula ve el dedektörü ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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