Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şarköy'de durdurulan bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikkeler ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde C.Ç., O.C. ve S.A.'nın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 14 adet sikke, birer adet çapa, kazma, keser, çekiç, spatula ve el dedektörü ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ