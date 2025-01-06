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Tekirdağ'da Takla Atan Araçta İki Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da Takla Atan Araçta İki Kişi Yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Emniyet kemerinin hayat kurtardığı kazada, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Takla atan araçtakileri emniyet kemeri kurtardı.

Kaza, gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.K. idaresindeki 06 CTH 369 plakalı cip, henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje, oradan da aydınlatma direğine çarparak takla attı. Araçtan kendi imkanları ile inen sürücü H.K. ve araçta yolcu olarak bulunan H.B.Ü., olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, emniyet ekipleri ise kaza mahallinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve Tredaş ekipleri de tedbiren hazır bekletildi.

Öte yandan, tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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