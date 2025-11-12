Haberler

Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu ilçesinde karşılaştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan G.S.K. bacağından yaralandı. Saldırgan M.T. gözaltına alınıp tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda karşılaştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Atatürk Meydanı civarında meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen M.T. ile G.S.K. sokakta karşılaştı. M.T. bir anda G.S.K.'ye ateş açtı. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan G.S.K., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gece Kartalları'nın olay yerine takviye kuvvet talebi üzerine, çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Olayın şüphelisi M.T. asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay mahallinde iki adet mermi kovanı ele geçirilirken, ayrıca içki şişesi olduğu da gözlendi.

İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Tahliye olurken İmamoğlu ile karşılaşmış! İşte aralarındaki diyalog
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.