Tekirdağ'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı
Çorlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Z.S. bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı, İ.Z. gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Olay, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda karşılaşan İ.Z. (16) ile Z.S. (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. İ.Z.'nin silahla ateş açması sonucu bacağından yaralanan Z.S., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli İ.Z.'nin işlemleri sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa