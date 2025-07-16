Tekirdağ'da Şiddetli Rüzgarla Büyüyen Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Kocaali mevkiinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldığını ve müdahalenin güçlükle sürdüğünü belirtti.

Yangına ilk etapta Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 11 araçla müdahale edildiğini aktaran Vali Soytürk, "Çevre il ve ilçelerden toplam 104 araçla yangına müdahale ettik. Ancak havanın sert rüzgarlı olması ve rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi, yangının yayılmasına neden oldu" dedi.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine bazı köylerde tahliye kararı alındığını belirten Vali Soytürk, "Önce Kocaali Köyü'nü, ardından Senköy'ü tahliye ettik. Kızılcaterzi köyü için de yangın ihtimaline karşı tahliye kararı alındı. Gece saatlerinde hava araçları çalışmalarına ara verdi" diye konuştu.

Yangına karşı alınan önlemlerin sürdüğünü ifade eden Vali Soytürk, "Edirne başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden takviye TOMA araçları bölgeye sevk edildi. Özellikle köylerin yangından korunması konusunda bu araçlara önemli görev düşecek" ifadelerini kullandı.

Vali Soytürk, son olarak yangının Çanakkale sınırına geçtiği bilgisini aldıklarını belirterek, "Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de bir yangın olduğu bilgisi geldi. Çanakkale Valiliğimiz her iki yangına da müdahale ediyor" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ