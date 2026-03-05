Haberler

Saman yüklü tır yangında kül oldu

Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü bir tırda çıkan yangın, aracı ve yükü tamamen küle döndürdü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın sonucu araç ve samanlar küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Soylu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki saman yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı ve dorsede yüklü bulunan saman balyalarını sardı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında tır ve yüklü bulunan samanlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
