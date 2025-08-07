Tekirdağ'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, Yolcular Kurtuldu

Tekirdağ'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, Yolcular Kurtuldu
Güncelleme:
Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Şenlik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil henüz bilinmeyen sebeple bir anda alev topuna döndü. Alevlerin yükselmesiyle beraber araç içerisinde bulunan vatandaşlar, kendini dışarıya atarak kurtardı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri çıkan otomobil yangını ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

