Tekirdağ'da Şantaj Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Şantaj Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa'da internetten tanıştıkları şahısların uygunsuz videolarını çekip şantaj yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda dijital materyal ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde internetten tanıştıkları şahısları evlerine davet edip, gizlice uygunsuz videolarını çeken ve şantajla para temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden tanıştıkları şahısları evlerine davet edip, gizlice uygunsuz videolarını çeken ve şantajla para temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Savcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T., H.K., F.K. ve Y.S.D. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Cesur sahneler sosyal medyada gündem oldu, Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kriz yaratan cesur sahneler sonrası ilk kez konuştu
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu

Dursun Özbek bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.