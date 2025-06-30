Tekirdağ'da Şantaj Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde internetten tanıştıkları şahısları evlerine davet edip, gizlice uygunsuz videolarını çeken ve şantajla para temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden tanıştıkları şahısları evlerine davet edip, gizlice uygunsuz videolarını çeken ve şantajla para temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Savcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T., H.K., F.K. ve Y.S.D. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ