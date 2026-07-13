Haberler

Tekirdağ polisi havadan, karadan ve denizden huzur uygulaması gerçekleştirdi

Tekirdağ polisi havadan, karadan ve denizden huzur uygulaması gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Emniyeti, Süleymanpaşa Değirmenaltı sahilinde dron, deniz polisi ve kara ekipleriyle geniş çaplı huzur uygulaması yaptı. Yaz boyunca sürecek denetimlerde kamu düzeni ve vatandaş güvenliği hedefleniyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı mahallesi kumsalı ile sahil bandında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirdi. Havadan dron, karadan polis ekipleri ve denizden deniz polisinin katılımıyla yapılan denetimlerde sahil hattı adeta abluka altına alındı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulamaya Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Yunus Polis Timleri ve çok sayıda polis ekibi katıldı. Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan Değirmenaltı Kumsalı ile sahil bandında vatandaşların huzur içerisinde vakit geçirebilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, sahilin giriş ve çıkış noktalarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Uygulama kapsamında teknolojiden de yararlanıldı. Dron destekli denetimlerle kumsal ve sahil hattı havadan anbean takip edilirken, kalabalık alanlar, çevreyi rahatsız eden davranışlar ve muhtemel asayiş olayları havadan kontrol edildi. Vatandaşlar dron kameralarıyla izlenirken, ekipler olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için sahada hazır bulundu.

Denetimler yalnızca kara yoluyla sınırlı kalmadı. Deniz polisi ekipleri de botlarla Marmara Denizi kıyı şeridi boyunca devriye atarak uygulamaya denizden destek verdi. Karadan, havadan ve denizden eş zamanlı sürdürülen denetimlerle sahil hattında güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen uygulamaların, sahillerde kamu düzeninin korunması, çevreyi rahatsız eden davranışların önlenmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ile vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, sahil, kumsal ve parkların herkesin ortak yaşam alanı olduğunu hatırlatarak, çevreyi kirleten, gürültü yapan ve kamu düzenini bozan davranışlara karşı gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti. Ayrıca vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuz durumları 112 Acil Çağrı Merkezi, WhatsApp İhbar Hattı (0 552 155 59 59) veya Hayat Mobil Uygulaması üzerinden güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü
Haluk Levent’in o görüntüleri yeniden gündem oldu! Hem şarkı söyledi hem oynadı

Haluk Levent’in o görüntüleri gündem oldu: Hem şarkı söyledi hem de...
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü

Seyir halindeyken kabusu yaşadılar!
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık

Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu
Temmuz ayında bir grup doğasever, buzla kaplı göle girdi

Bu göle girmek için bin 900 KM yol yaptılar