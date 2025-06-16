Tekirdağ'da Ruhsatsız Tabanca ve 500 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Ruhsatsız Tabanca ve 500 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve yarım milyon dolu makaron bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve 500 bin dolu makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malkara ilçesi Kozyörük Mahallesi'nde şüpheli S.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada, 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Saray ilçesine bağlı Bozoba Mahallesi'nde H.M. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada da, 500 bin adet dolu makaron bulundu. Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüphelilerle ilgili adli işlemler sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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