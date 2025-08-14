Tekirdağ'da Restoran Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Restoran Yangını Kontrol Altına Alındı
Tekirdağ Kapaklı'da bir restoranda çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoran faaliyet gösterdiği sırada baca yangını meydana geldi.

Restoranın üstünden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. - TEKİRDAĞ

