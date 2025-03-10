Tekirdağ'da Polis Kimlik Kontrolüne Mukavemet Eden Sürücü Gözaltına Alındı
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri, GBT sorgulaması sırasında bir sürücü tarafından mukavemetle karşılaştı. Sürücü, polislere direnç gösterdi ve gözaltına alındı.
Tekirdağ'da kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere mukavemet eden sürücü gözaltına alındı.
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nde polis ekiplerinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması sırasında bir sürücü mukavemet gösterdi. Sürücü, polislere karşı direnç göstererek kontrolü zorlaştırdı. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa