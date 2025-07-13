Tekirdağ'da Pencereye Sıkışan Kuş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tekirdağ'da Pencereye Sıkışan Kuş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmanın penceresine sıkışan kumru kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evin penceresine sıkışan bir kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın üst katında pencere ile perde arasına sıkışan kumru kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla daireye ulaştı. Kısa süren çalışma sonucunda cama sıkışan kuş kurtarıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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