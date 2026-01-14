Haberler

Çorlu'da park halindeki otomobile alev alev yandı

Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da park halindeki otomobilin ön kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ Çorlu'da park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Ruşenler Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki 59 AOB 390 plakalı otomobilin ön kısmından alevler yükseldi. Yoldan geçen sürücülerin fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Haberler.com
