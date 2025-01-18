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Tekirdağ'da Otomobille Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Fatih Caddesi üzeri (Çerkezköy yolu) Birpa yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Çerkezköy istikametine seyreden B.C.'nin kullandığı 59 AHP 890 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden H.G. idaresindeki 59 YV 444 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da Otomobille Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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