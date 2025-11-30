Tekirdağ'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 2 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil park halindeki tıra çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, Çerkezköy–Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, yol kenarında park edilmiş durumdaki tıra arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen ekipler tarafından otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralı 2 kişi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ