Tekirdağ'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil park halindeki tıra çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy–Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, yol kenarında park edilmiş durumdaki tıra arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler tarafından otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralı 2 kişi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
