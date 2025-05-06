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Tekirdağ'da Otomobilin Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Otomobilin Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tekerlek tamiri yaparken otomobilin altında kalan 51 yaşındaki Ali Osman Özay hayatını kaybetti. Olay, apartman garajında meydana geldi ve Özay, krikonun dengeden çıkması sonucu otomobilin altında sıkıştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tamir için girdiği otomobilinin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Karaca Ahmet Tekke Sokak üzerindeki bir apartmanın garaj bölümünde meydana geldi. Ali Osman Özay (51), tekerlek tamiri yapmak üzere, otomobilin altına girdi. Özay, krikonun dengeden çıkması sonucu otomobilin altında sıkıştı.

Apartman sakinlerinin fark etmesi sonucu olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi çağırıldı. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Özay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Özay'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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