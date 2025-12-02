Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bulvardan caddeye dönmek isteyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaşanan olay, Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki otomobil Fevzi Çakmak Caddesi'ne dönmek istediği sırada B.K. kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kapaklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ