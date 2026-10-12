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Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün akşam otomobil ile motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı NKÜ Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 21.50 sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde, Değirmenaltı Caddesi ile Açelya Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. idaresindeki 59 RR 765 plakalı otomobil ile B.B.I. idaresindeki 59 ALH 490 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışması sonucu 59 ALH 490 plakalı B.B.I. motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

Kazada yaralanan B.B.I., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hastaneye sevk edilmesinin ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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