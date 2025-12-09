Tekirdağ'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir ağaca çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece yarısı D -100 karayolu üzeri Misinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Lüleburgaz istikametine seyreden Tuğrul T.Y., idaresindeki 78 SM 211 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kaza sonrası yaralanan sürücü Tuğrul T.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa