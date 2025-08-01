Tekirdağ'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Tekirdağ'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ortaca Mahallesi'nde 4 farklı noktada çıkan orman yangınına itfaiye ve orman işletme ekipleri müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle yangının daha da yayılmaması için önlemler alınıyor, sebebi henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'nde 4 farklı noktada çıktığı iddia edilen orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde Ortaca Mahallesi'nde iddiaya göre 4 noktada başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale edilirken, çevredeki tarım arazileri ve yerleşim yerlerine sıçramaması için güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgede rüzgarın zaman zaman şiddetini artırması söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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