Tekirdağ'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'nde 4 farklı noktada çıktığı iddia edilen orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde Ortaca Mahallesi'nde iddiaya göre 4 noktada başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale edilirken, çevredeki tarım arazileri ve yerleşim yerlerine sıçramaması için güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgede rüzgarın zaman zaman şiddetini artırması söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ