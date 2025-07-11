Tekirdağ'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

Tekirdağ'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sofuköy Mahallesi kırsalında başlayan yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ve jandarma müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Şarköy'e bağlı Sofuköy Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir yangın söndürme uçağı, helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale başlatıldı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ederken, bazı tarım alanlarının da yangından etkilendiği öğrenildi. Bölgeye giden jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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