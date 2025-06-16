Tekirdağ'da Okul Bahçesinde Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Öğrenci Yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir okul bahçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 14 yaşındaki A.A. bacaklarından yaralandı. Olay, iki öğrenci arasında husumet nedeniyle başladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.B. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir okul bahçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 14 yaşındaki bir öğrenci bacaklarından yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki Hasan Orhan Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.B. isimli çocuk ile A.A. isimli çocuk tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., sağ cebinde bulundurduğu bıçakla 14 yaşındaki A.A.'yı her iki bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli E.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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