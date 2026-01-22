Haberler

Tekirdağ'da narkotik operasyonu: Yüklü miktarda sentetik ecza ele geçirildi

Güncelleme:
Tekirdağ'da düzenlenen narkotik operasyonunda 29 bin 232 adet sentetik ecza, bir silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca 9 Ocak 2026 tarihinde başlatılan Takipli Narkotik Faaliyeti kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince müşterek olarak icra edilen operasyonda 29 bin 232 adet sentetik ecza, 1 adet 9 milimetre tabanca ile 8 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli F.Ç. isimli şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
