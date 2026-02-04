Haberler

Muratlı'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Muratlı'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, motosikletin sola dönüş yaparken bir otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki M.E. idaresinde motosiklet, sola dönüş yapmak istediği sırada bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola devrilirken, sürücü M.E. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine kısa sürede sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu! Doktorlar hastayı bir an bırakmadı

3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama