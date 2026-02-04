Muratlı'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki M.E. idaresinde motosiklet, sola dönüş yapmak istediği sırada bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola devrilirken, sürücü M.E. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine kısa sürede sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ