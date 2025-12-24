Haberler

Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Tekirdağ'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Güncelleme:
Süleymanpaşa ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralanırken, kaza sonrası alkol testi negatif çıkan sürücüye inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 18.55 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hükümet Caddesi üzerinde seyreden M.T. yönetimindeki 59 AJV 175 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan 38 yaşındaki yaya K.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralanırken, kazada motosiklette maddi hasar oluştu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü M.T.'nin yapılan kontrolde alkol testi negatif çıkarken ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

500

