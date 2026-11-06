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Tekirdağ'da motosiklet ve otomobil kazaları kameraya yansıdı, iki sürücü yaralandı

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Tekirdağ'da motosiklet ve otomobil kazaları kameraya yansıdı, iki sürücü yaralandı
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Tekirdağ'da geçtiğimiz çarşamba günü motosikletin refüje çarpıp ağaca savrulduğu, geçen hafta gece yarısı ise bir aracın bahçe duvarına çarptığı iki ayrı kaza kameraya yansıdı. Her iki kazada da sürücüler yaralanarak hastaneye kaldırıldı; polis olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'da motosikletin refüje çarptığı ve bir aracın da bahçe duvarına çarptığı iki ayrı kaza kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde direksiyon kontrolünü kaybeden motosikletli, refüje çarpıp ağaca savruldu. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta gece yarısı Alipaşa Mahallesi'nde de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazalarla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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