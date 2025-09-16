Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motosiklet, dönüş yapan otomobille feci şekilde çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada, motosikletteki yolcunun çarpışma anında kasayla aracın üzerinden uçması yürekleri ağza getirdi.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Muhittin Mahallesi Millet Bahçesi'nden eski itfaiye yönüne seyreden İbrahim Y. idaresindeki 34 HB 2491 plakalı otomobil, Kazımiye Mahallesi Bahçelievler mevkiine dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen Beşir K.'nin kullandığı 59 ANC 155 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kopan motosiklet kasası ile yolcu Özbek uyruklu Mohammed Hamayon W. savrularak otomobilin üzerinden uçtu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Beşir K. ve Özbek uyruklu yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Sola dönerken sinyalimi verdim"

Olay anını anlatan otomobil sürücüsü İbrahim Y., "Ben sola dönüş yapmak için sinyalimi verdim. Karşıdan gelen araba da bana yol verdi. Motosiklet ise arabanın öbür tarafından gelmiş hiç fark etmedim" dedi. - TEKİRDAĞ