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Tekirdağ'da Motosiklet Sürücüsü Denize Düştü

Tekirdağ'da Motosiklet Sürücüsü Denize Düştü
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde motosiklet kontrollü kaybeden sürücü denize düştü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü denizden kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Şarköy'de, motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek denize düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan motosikletli sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şarköy ilçesi Hoşköy - Uçmakdere mevkiinde denize sıfır yolda motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre kontrolünü kaybeden sürücü A.Ö., 59 AJC 033 plakalı motosikletiyle denize düştü.

Denizden çıkarıldı

Çevredeki vatandaşların olayı görüp bilgi vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan A.Ö., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye sevk edilirken jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Olaylar İtfaiye 3-sayfa Sağlık Şarköy

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