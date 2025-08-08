Tekirdağ'da Motosiklet Sürücülerine Denetim

Tekirdağ'da Motosiklet Sürücülerine Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayrabolu ilçesinde, Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kontrol noktasında ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere yasal işlemler uygulandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Alpullu Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında yapılan uygulamada, ruhsat, ehliyet, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemler uygulandı.

Emniyet yetkilileri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve özellikle kask takma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Denetimlerin ilçenin farklı noktalarında belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi

Panathinaikos ile zorlu randevu! İşte aldığı sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü

Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.