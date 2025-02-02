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Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada bir motosikletli otomobille çarpışarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı Çevreyolu Aşağısevindikli Mahallesi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa D. idaresindeki otomobil Özgür Gülten (49) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Özgür Gülten ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülten ambulansla kaldırıldığı Muratlı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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