Çorlu'da otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Yokuş yukarı Santral istikametine seyreden H.G.'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve Bağlariçi 2. Sokağa dönüş yapmak isteyen R.G. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Motosikletin üzerinden fırlayan sürücü yaralandı. H.G., tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ