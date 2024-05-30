Tekirdağ'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın giriş katında bulunan motosikleti gözüne kestiren hırsız, 5 dakika içerisinde motosikleti çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Hırsızlık olayı, Kapaklı Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi Hacılar Çeşmesi'ne giderken yol üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Bahse konu adrese saat 08.00 civarında gelen yüzü maskeli şahıs, apartmanın girişinde bulunan 59 AFM 004 plakalı motosikleti gözüne kestirdi.

5 dakika içerisinde kayıplara karıştı

Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlık görüntülerine göre, motosikleti çalmadan önce etrafı kontrol eden şahıs, daha sonra motosikleti alarak 5 dakika içerisinde kayıplara karıştı.

Yakalama çalışması başlatıldı

Apartmanın girişinde motosikletinin olmadığını fark eden A.Ö., güvenlik kameralarını inceledikten sonra polis ekiplerine başvurdu. Polis ekipleri motosiklet hırsızını yakalama çalışması başlattı.

"Motosikletimizin bize teslim edilmesini istiyoruz"

Motosiklet çalındıktan 3 gün sonra da Kapaklı'da görüldüğünü söyleyen A.Ö., "Hırsızlık olayı sonrası emniyete başvurduk. Çalışmaları sürüyor ama herhangi bir gelişme olmadı. Hırsız motosikletin plakasını sökmüş. Çalındıktan 3 gün sonra Kapaklı'da görülmüş motosiklet. Artık motosikletimizin bulunup bize teslim edilmesini istiyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ