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Tekirdağ'da Miras Kavgasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

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Tekirdağ'da bir miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada ölen 3 kişi, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Vahşi saldırının ardından mahalle halkı büyük üzüntü içinde.

Tekirdağ'da miras kavgasında ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada hayatını kaybeden 3 kişi, Fevzipaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana gelen olayda, miras meselesi nedeniyle yengesi ve iki yeğenini silahla vurarak öldüren M.G. (48), olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Melike Garip (50), Ferdi Garip ve Bahar Tunalı için bugün öğlen namazının ardından Fevzipaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza aile yakınları, komşular ve çok sayıda vatandaş katılırken, cenazede gözyaşları sel oldu.

Cenaze namazının ardından Melike, Ferdi, ve Bahar, dualarla Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. Olayın şokunu atlatamayan mahalle sakinleri, yaşanan vahşetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze töreninde, aile üyeleri güçlükle ayakta durabildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Tekirdağ'da Miras Kavgasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - 3.Sayfa
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