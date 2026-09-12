Tekirdağ’da minibüsçünün yasak yerden dönüşü duyarlı sürücüyü çileden çıkardı

Tekirdağ Çorlu Hatip Mahallesi girişindeki Çevre Yolunda yasak yerden dönüş yapmaya çalışan yolcu minibüsü şoförü, motosiklet sürücüsünün tepkisiyle karşılaşınca geri adım attı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Ergene - Çorlu ve Süleymanpaşa'yı bağlayan çevre yolunun Hatip Mahallesi mevkiindeki bölünmüş yolda bağlantı yolundan Süleymanpaşa istikametine yasak yerden dönüş alan bir yolcu minibüsünün şoförü, arkadan gelen bir motosikletlinin tepkisiyle karşılaştı.

Yolcu minibüsünün trafik kurallarına uymamasına tepki gösteren duyarlı motosiklet sürücüsü, "Yahu Sarılar sapağından döneceksiniz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İnsanların canını tehlikeye atıyorsunuz" diye konuştu.

Motosiklet sürücüsünün tepkisi üzerine geri adım atan minibüs şoförü, Sarılar sapağından dönüş almak için yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı