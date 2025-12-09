Haberler

Polisi duyunca "Ağabeyimi arayacağım" deyip aracını bırakıp kaçtı

Polisi duyunca 'Ağabeyimi arayacağım' deyip aracını bırakıp kaçtı Haber Videosunu İzle
Polisi duyunca 'Ağabeyimi arayacağım' deyip aracını bırakıp kaçtı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Sürücülerden biri polis çağırılacağını duyunca, "Ağabeyimi arayacağım" diyerek arabasını bırakıp kaçtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'nda saat 00.15 sıralarında maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı'ndan Cemal Gürsel Bulvarı'na geçiş yapan S.G. idaresindeki otomobile, yol kenarına yanaştığı sırada başka bir otomobil arkadan çarptı.

POLİS ÇAĞIRILACAĞINI DUYUNCA ARABASINI BIRAKIP KAÇTI

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İddiaya göre, S.G.'nin olay yerine polis çağıracağını söylemesi üzerine, kazaya karışan otomobilin sürücüsünün, "Ağabeyimi arayacağım" deyip olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

ARAÇ ÇEKİCİYE YÜKLENDİ

Olay yerine gelen trafik polisi tarafından yapılan kontrollerin ardından firar eden sürücünün kaza mahallinde bıraktığı otomobil, çekici vasıtasıyla kaldırılarak Yediemin Otoparkı'na konuldu.

"AĞABEYİMİ ARACAĞIM" DEYİP GİTMİŞ

Kazayla ilgili konuşan sürücü S.G., "Ben arkadaşımı bırakacaktım yol kenarında yavaşladım. Sürücü araçtan indi, 'Tutanak tutalım, numarayı alayım, ben sizi arayacağım' dedi. Ben de ona dedim ki, 'Polis çağıracağım'. Sonra bize, 'Ağabeyimi arayacağım' dedi ama kaçmış. Arabayı da bize bıraktı" dedi.

