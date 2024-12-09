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Tekirdağ'da LPG'li Otomobil Park Halinde Alev Aldı

Tekirdağ'da LPG'li Otomobil Park Halinde Alev Aldı
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Tekirdağ Çorlu'da park halindeyken motor kısmında alev alan LPG'li otomobil, büyük patlamalarla yanarak hurdaya döndü. Olay anında sürücü İdris Yurtseven güvenli bir bölgeye araç bırakarak itfaiyeden yardım istedi.

Tekirdağ Çorlu Nusratiye Mahallesi'nde sürücüsünün park ettiği esnada alev alan otomobil, yanarak hurdaya döndü. LPG'li otomobilde yaşanan patlamalar nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Olay, gündüz saatlerinde Damlataş Sokak üzerinde meydana geldi. Aracını park etmek isteyen İdris Yurtseven idaresindeki 59 ZP 716 plakalı LPG'li otomobilin motor kısmı alev aldı.

Dumanları fark eden Yurtseven, aracını güvenli bölgeye bırakarak, itfaiyeden yardım istedi. Alev topuna dönen otomobilde çok sayıda patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç yangınına müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil hurda yığınına döndü.

Araç sahibi İdris Yurtseven, "Evdekileri bir yere kadar bırakmıştım. Dönüşte evimin önüne arabayı park edeyim derken birden motor tarafı alev aldı. Ne sebeple çıktığını bilmiyorum. Çok şükür biz de bir şey yok, aracımın sigortası var" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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