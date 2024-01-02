Tekirdağ'da Kuru Sıkıdan Çevirme Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir kişinin üst aramasında kuru sıkıdan çevirme tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde icra edilen devriye esnasında şüpheli bir şahsa rastladı. Ekipler şüpheli Ö.Ş.'nin üst aramasında 1 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Şahıs hakkında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ