Tekirdağ'da Kuru Sıkıdan Çevirme Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde yaptıkları devriye sırasında bir kişinin üst aramasında kuru sıkıdan çevirme tabanca ve fişekler buldu. Şahıs hakkında işlem yapıldı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir kişinin üst aramasında kuru sıkıdan çevirme tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde icra edilen devriye esnasında şüpheli bir şahsa rastladı. Ekipler şüpheli Ö.Ş.'nin üst aramasında 1 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.
Şahıs hakkında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ