Tekirdağ'da kurban bayramı öncesi gıda denetimleri

Kurban Bayramı öncesinde Tekirdağ genelinde gıda denetimleri yoğunlaştırıldı. Şarküteri, kasap, marketler ve tatlı üreticileri hijyen, saklama koşulları ve mevzuata uygunluk açısından denetleniyor.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Tekirdağ il genelinde gıda denetimleri yoğunlaştırıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, 11 ilçe müdürlüğünde görev yapan kontrol ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde; şarküteri, kasap, marketlerin et reyonları, ekmek ve unlu mamul üretim yerleri ile baklava, tatlı ve şekerli mamul üretimi yapan işletmeler mercek altına alındı. Gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin hijyen, ürünlerin muhafaza şartları, üretim alanlarının temizliği, çalışan personelin kurallara uygunluğu ve ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gıdaların uygun şartlarda saklanıp saklanmadığı da ekipler tarafından kontrol edildi.

Yetkililer, Kurban Bayramı süresince artan gıda tüketimi nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Bayram boyunca gıda satış ve toplu tüketim noktalarında denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
