Tekirdağ'da Korkunç Olay: Kadın ve Kızı Tabancayla Vuruldu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını ve kendi kızını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşanan olayda, N.O. isimli şahıs, iddiaya göre birlikte yaşadığı S.L. adlı kadını ve kızı Ş.O.'yu tabanca ile vurdu, ardından aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.L. ve Ş.O.'nun cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, ağır yaralı halde bulunan N.O.'yu ise ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Olay yerinde yapılan incelemede, şahsın bir intihar mektubu bıraktığı tespit edildi. Konu hakkında cumhuriyet savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ