Tekirdağ'da Kontrolsüz Dönüş Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolsüz dönüş yapan hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzeri Çorlu Deri ve Karma OSB mevkiinde meydana geldi. Kontrolsüz dönüş yapan Anıl K. yönetimindeki hafif ticari araç, fabrikalar yönüne seyreden Necmi Ç. idaresindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası sürücü Necmi Ç.'nin yanında bulunan yolcu Semra U. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın kontrolsüz dönüş yaparak kazaya karıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
