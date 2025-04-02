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Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Üst Geçidi Aşındırdı

Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Üst Geçidi Aşındırdı
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Kapaklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Vahit İnce Üst Geçidine çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Kapaklı Vahit İnce Üst Geçidine çaptı. Yaşanan kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Y.E. idaresindeki 34 CTM 885 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan levhaya ardından Kapaklı Vahit İnce Üst Geçidine çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsünü ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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