Haberler

Tekirdağ'da Koku Şikayetleri Üzerine 7 İşletmeye Cezalar Kesildi

Tekirdağ'da Koku Şikayetleri Üzerine 7 İşletmeye Cezalar Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde artan koku şikayetleriyle ilgili yapılan denetimlerde, 7 işletmeye toplam 8 milyon 692 bin TL idari ceza uygulandı. Çevre Müdürlüğü, atık sularını mevzuata uygun arıtmadan bırakan işletmeleri tespit etti ve gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde artan koku şikayetleri üzerine başlatılan denetimlerde, 7 işletmeye toplam 8 milyon 692 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, özellikle son 2-3 aydır mesai gözetmeksizin bölgede yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, Velimeşe istikametinden gelen Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi'ne atık sularını mevzuata uygun arıtmadan bırakan 7 işletme tespit edildi. Bu işletmelere toplam 8 milyon 692 bin TL ceza kesildi.

Öte yandan, Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi havuzlarındaki koku emisyonunun belirlenmesi amacıyla numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Ayrıca, arıtma tesisinden kaynaklanabilecek hidrojen sülfür gazı için de 2 ay süreyle kalacak pasif örnekleme tüpleri hem arıtma tesisi hem de mahalle yakınlarına olmak üzere 10 noktaya yerleştirildi.

Yetkililer, ölçüm ve analiz sonuçlarının tamamlanmasının ardından 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.