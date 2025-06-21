Tekirdağ'da Kır Düğününde Havai Fişek Yangına Neden Oldu

Tekirdağ'da Kır Düğününde Havai Fişek Yangına Neden Oldu
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Süleymanpaşa ilçesindeki bir kır düğününde atılan havai fişek, kıvılcımların buğday tarlasına sıçraması sonucu 15 dönüm araziyi kül etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kır düğününden atıldığı öne sürülen havai fişeğin yol açtığı yangında 15 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde kır düğünü yapılan salonda kutlamalar sırasında havai fişek atıldı. Havai fişekten çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, hemen yakında bulunan buğday tarlasına sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm tarlayı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan tamamen yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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