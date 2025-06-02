Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, arıtma bölümündeki kimyasal maddelerden kaynaklandı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, sağlık ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangında yaralanan olmadığı bildirildi.

Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangının, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan kimyasal maddelerden kaynaklandığı öğrenildi.

Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile emniyet ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuz duruma karşı bölgede hazır bekledi. Yangın sırasında şans eseri kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Emniyet güçleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, çevredeki vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA BAŞTUHAN - 3.Sayfa
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