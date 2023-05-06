Tekirdağ'da kereste fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kereste fabrikasında yangın çıktı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kereste fabrikasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında dumanlar yükseliyor. Yangından çıkan dumanlar etrafı sararken, itfaiye ekiplerince dışarıdan müdahale çalışması başlatıldı.