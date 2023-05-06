Tekirdağ'da kereste fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü
3. Sayfa Haberleri
Tekirdağ'da kereste fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kereste fabrikasında yangın çıktı.
Tekirdağ'da kereste fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kereste fabrikasında yangın çıktı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kereste fabrikasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında dumanlar yükseliyor. Yangından çıkan dumanlar etrafı sararken, itfaiye ekiplerince dışarıdan müdahale çalışması başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - 3. Sayfa