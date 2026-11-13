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Hatay'da temizlik görevlisi, boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich ile kurtardı

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Hatay'da temizlik görevlisi, boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich ile kurtardı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde teneffüs sırasında boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, temizlik görevlisinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Nefes almakta zorlanan öğrencinin hayatını kurtaran müdahale okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, temizlik görevlisi Zafer Hüner'in uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Hüner'in öğrencinin hayatını kurtaran müdahalesi okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüs sırasında yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan öğrenci, nefes almakta zorlandı. Öğrencinin durumunu fark eden okulun temizlik görevlisi Zafer Hüner, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Hüner'in müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarılırken, küçük öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı. Temizlik görevlisinin soğukkanlılıkla yaptığı hayat kurtaran müdahale, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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