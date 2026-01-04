Haberler

Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti
Tekirdağ'da Muratlı istikametinde meydana gelen kazada, otomobilin su kanalına uçması sonucu ağır yaralanan 44 yaşındaki Gülizar Kelle, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet K. ile birlikte olay yerinde sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ'dan Muratlı istikametine seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki 42 AEP 888 plakalı otomobilin su kanalına uçması sonucu ağır yaralanan 44 yaşındaki Gülizar Kelle, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Muratlı'ya yaklaşık 1 kilometre kala meydana gelmiş, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki su kanalına düşmüştü. Kazada sürücü Mehmet K. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Gülizar Kelle yaralanmış, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Gülizar Kelle, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
