Tekirdağ'da Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesinde Çevreyolu'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kırklareli'nin Vize ilçesinden Çerkezköy istikametine seyreden Sebahattin S. yönetimindeki 39 ADA 740 plakalı otomobil ile Yuvalı Mahallesi istikametinden Saray ilçesine seyreden Umut B. idaresindeki 26 AGP 174 plakalı hafif ticari araç, Yuvalı Kavşağı'nda iddiaya göre ışık ihlali sonucu çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sebahattin S. yaralandı. Olay yerinde itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Sebahattin S. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılıp, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ