Tekirdağ'da kaza anı araç kamerasında: Park halindeki otomobili biçti

Tekirdağ'da kaza anı araç kamerasında: Park halindeki otomobili biçti
Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptığı anlar, araç kamerasına yansıdı.

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptığı anlar, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nın Şehit Arman Galata Sokak yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden G.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.

Sürücü G.K. kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kullandığı araçta ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan G.K., hastaneye gitmeyi reddetti.

Görenleri şoke eden kaza anı ise seyir halindeki bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Trafik polisinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

